На Адмиралтейской улице «Вольво» сбил 9-летнюю девочку-пешехода

По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал ребенок, проводится проверка.

Об этом сообщает ГУ МВД во вторник, 16 ноября.

15 ноября в правоохранительные органы обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что в 16 часов по улице Адмиралтейская он, находясь за рулем «Вольво S80» сбил ребенка. 9-летняя девочка-пешеход переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода без взрослых слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате аварии пострадавшую госпитализировали в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Ребенку диагностировали сотрясение головного мозга, перелом левой голени.

В данный момент проводится проверка, которая установит все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина сбил двух малышей, переходивших с мамой дорогу на «зеленый».