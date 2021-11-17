В Петербурге за сутки привили 18,6 тысяч человек

В Петербурге за сутки привили 18,6 тысяч человек
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb

С каждым днем вакцинируются все больше людей.

В Санкт-Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. За вторник первым компонентом вакцины привились 18696 человек. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Всего за сутки сделали 32255 инъекций. Напоминаем, что вакцина позволяет получить QR-код, благодаря которому петербуржцы могут посещать общественные места. Без сертификата большинство публичных мест будет недоступно.

Напоминаем, что те, кто делают прививку первый раз, колют двухкомпонентные препараты. Ревакцинироваться рекомендуют «Спутником Лайт».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил о необходимости увеличить скорость тестирования на COVID.

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