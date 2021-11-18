Мошенники переоформили на себя квартиру актрисы Клюки и продали ее

Недвижимость стоит как минимум 17 миллионов рублей.

Московскую квартиру актриса Аллы Клюки, которая находится сейчас за границей, переоформили на себя мошенники и продали. Об этом пишет «Комсомольская правда».

На новых людей в доме обратили внимание соседи. Они заметили, как в квартиру Клюки ходят посторонние люди. Позже выяснилось, что это – новые владельцы квартиры, о которых актриса ничего не знает.

Адвокат семьи полагает, что махинацию провернули, когда Клюка, ее муж и сын находились в США. Речь идет о недвижимости на улице Брянской, стоимость которой оценивается минимум в 17 миллионов рублей.

«Видимо кто-то узнал, что семья живет и работает в США и не может вернуться оттуда из-за пандемии. Пока супруги в отъезде, неизвестные решили перепродать квартиру по поддельному договору купли-продажи. Они даже сделку оформили в Оренбурге, когда никто из семьи Клюки не посещал Россию»,

— цитирует сайт KP.RU адвоката Прядко.

Имена промежуточного и нынешнего собственников семья не знает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 68-летний мужчина взял в кредит 600 тыс. и передал их мошеннику.