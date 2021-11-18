В петербургском парке Авиаторов утеплили молодые деревья перед наступающими холодами

В парке Авиаторов утеплили молодые деревья перед наступающими холодами. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

В парке Авиаторов утеплили молодые деревья перед наступающими холодами. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

В Санкт-Петербурге садовники утеплили молодые деревья и кустарники в парке Авиаторов, который расположен в Московском районе.

Садовники Комитета по благоустройству позаботились о молоденьких деревцах перед парка Авиаторов перед наступлением холодов. Специалисты садово-паркового предприятия «Южное» укрыли торфом около 50 деревьев и 400 кустарников. Это поможет защитить корневую систему от вымерзания.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, планируется утеплить торфом или укрыть специальным материалом порядка 23 тысяч деревьев и 57 тысяч кустарников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за осень в Петербурге высадили 8 тысяч деревьев. Также были ликвидированы 80 несанкционированных свалок. Губернатор города Александр Беглов отметил, что в посадке деревьев и уборке города принимали участие в том числе инициативные горожане.