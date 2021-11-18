За сутки в России снова выявили рекордную цифру по смертности от COVID-19

За сутки в России снова выявили рекордную цифру по смертности от COVID-19. Фото: pexels.com

За сутки в России снова выявили рекордную цифру по смертности от COVID-19. Фото: pexels.com

В России зафиксировали новый рекорд по погибшим от коронавируса людям за одни только сутки.

За сутки в России от коронавирусной инфекции скончалось 1 247 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии от болезни погибло 259 084 человека. Предыдущий максимум составлял 1 241 летальный исход за сутки и произошел 13 ноября.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 626, до 9 182 538, а вылечившихся и поборовших болезнь возросло за сутки на 36 388, что стало максимумом с начала пандемии. Всего с начала пандемии выздоровело 7 882 836 человек.

Количество так называемых активных случаев, когда пациенты проходят лечение в данный момент, впервые с 9 сентября сократилось до 1 040 618.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 437 случаев заражения коронавирусом. С начала вторжения болезни в Ленобласть выявлено 85 550 случаев коронавирусной инфекции.