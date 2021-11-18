В Ленобласти коронавирусом заразились еще 437 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 437 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 85 550 случаев ковида. При этом выздоровели 66 345 пациентов, в том числе 416 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 7 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 701.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 4 062 человека. Третье место у Подмосковья — 1 407 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусом заразились 254 988 424 человек по всему миру.