Университет им. Хопкинса: коронавирусом заразились 254 988 424 человек по всему миру

Университет им. Хопкинса: коронавирусом заразились 254 988 424 человек по всему миру
Коронавирусом заразились 254 988 424 человек по всему миру. Фото: pexels.com

На утро 18 ноября стало известно, что официально по всему миру коронавирусом переболели 254 988 424 человек.

В университете имени Джонса Хопкинса, продолжают отмечать каждодневную статистику заболеваний и смертей от COVID-19. На сегодняшнее утро ситуация выглядит следующим образом: заболело — 254 988 424 человек по всему миру, скончалось — 5 123 455. Борьба с инфекцией и ее клонами продолжается.

Россия остается на пятом месте по смертности населения. По последним данным в стране скончалось 254 229 человек. Официально зарегистрирована болезнь была у 9 027 163 жителей. В стране власти стимулируют темп вакцинации: вводят QR-коды, расширяют зоны, где можно сделать прививку, часто напоминают, как важно соблюдать антиковидные меры.

Первое место по смертности остается за США, где скончалось 767 431 человек. Заболело коронавирусом в стране 47 420 114.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученые разработали препарат, который может обезвредить коронавирус, включая его дельта-вариант.

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