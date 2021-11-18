Специалисты ИМБ имени Энгельгардта разработали препарат от коронавируса

Ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук разработали препарат, способный обезвредить коронавирус, включая его дельта-вариант.

Российские исследователи разработали лекарство против коронавируса на основе моноклональных антител. Такая форма препарата может бороться даже с дельта-вариантом инфекции. Об этом на совещании у президента Владимира Путина по развитию генетических технологий рассказал директор ИМБ имени Энгельгардта РАН Александр Макаров, передает «Интерфакс».

«Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками ФМБА и учеными Сибирской академии наук мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе «дельта» и «гамма» варианты», — отметил Макаров.

На эффективность препарата, по словам директора ИМБ, указывают лабораторные испытания, которые проводились в культуре клеток человека, а также на зараженных хомяках, которым вводили антитела. Доза антител в лекарстве уменьшает вирусную нагрузку в 100 тысяч раз.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американская компания Pfizer проведет в России клинические испытания препарата Paxlovid для профилактики COVID-19. В исследовании по своей воле примут участие около 90 человек из разныз городов России.