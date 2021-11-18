Новогодний праздник в Кремле для детей отменен из-за ситуации с COVID-19

Новогодний праздник в Кремле для детей отменен из-за ситуации с COVID-19
Новогодний праздник в Кремле для детей отменен из-за ситуации с COVID-19. Фото: Pixabay

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Кремле отменили новогодние представления для детей.

В Кремле отменили праздник для детей на Новый год из-за коронавируса. Музыкальный спектакль «Волшебная сказка стеклодува» все еще можно будет увидеть, но только на телеканалах и в интернете. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Помимо отмены спектакля в Кремле школьники со всей России не смогут попасть на Всероссийскую кремлевскую елку в конце декабря.

«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет», — заявила Крылова.

Уже второй отменяются детские новогодние представления в Кремле за последние пару лет. Все мероприятия в последние месяцы проводятся в Государственном Кремлевском Дворце в COVID-free формате с соблюдением всех защитных мер. Дети до 13 лет проходят на концерт только по билету и в сопровождении взрослых, имеющих QR-код.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что также в связи с пандемией наблюдается падение спроса на услуги звезд в новогодние праздники. Самым дорогим артистом считается певец Григорий Лепс. За его выступление придется отдать 12 миллионов рублей.

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