В Петербурге проводится проверка после травмирования мужчины на ж/д станции «Автово»

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства травмирования мужчины на железнодорожной станции «Автово». Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел вечером 17 ноября. 40-летний уроженец Ярославля пытался перейти железную дорогу, когда на него наехал тепловоз. Мужчина захотел пролезть под подвижным составом, не обратив внимание на проведение маневренных работ с подающим звуковым сигналом. В итоге пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту происшествия сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.

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