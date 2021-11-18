«Хочу сиять и сверкать»: Вдова Караченцова объяснила смелый цвет волос

«Хочу сиять и сверкать»: Вдова Караченцова объяснила смелый цвет волос
Поргина не слушает хейтеров. Фото: скриншот "Прямой эфире"

Актриса совершенно неожиданно покрасила волосы в розовый.

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина объяснила, почему решила покрасить волосы в розовый цвет. Таким образом звезда пыталась порадовать умершего супруга. Об этом пишет Sobesednik.ru.

Поргина отправилась в парикмахерскую в преддверии годовщины со дня смерти Караченцова. Она хотела создать определенное настроение, чтобы «Коле, там, на небесах» было радостнее.

«Я пришла в парикмахерскую и сказала: «Добавьте мне нечто розовое, как у Венеры. Хочу, чтобы я сияла и сверкала, а он это видел!»

—вспоминает Поргина.

Актриса равнодушно отнеслась к критике после смены цвета волос. Она отметила, что покойный муж приходил к ней во сне и не стал осуждать ее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на 74 году жизни скончался Николай Караченцов. Последние годы жизни артиста мучил рак — метастазы поразили практически все органы, сегодня отказали почки.

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