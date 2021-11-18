В Минздраве порекомендовали «Спутник Лайт» для вакцинации после ковида

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» может применяться для первичной вакцинации от ковида, после перенесенной болезни и для ревакцинации. Об этом сообщает РИА «Новости».

В опубликованной сегодня обновленной версии методических рекомендаций Минздрава РФ сообщается, что использование вакцины «Спутник Лайт» целесообразно для ревакцинации через полгода после первичной в условиях пандемии, а также через шесть месяцев после перенесенного заболевания.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».