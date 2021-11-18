В Минздраве порекомендовали «Спутник Лайт» для вакцинации после ковида

В Минздраве порекомендовали &#171;Спутник Лайт&#187; для вакцинации после ковида
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» может применяться для первичной вакцинации от ковида, после перенесенной болезни и для ревакцинации. Об этом сообщает РИА «Новости».

В опубликованной сегодня обновленной версии методических рекомендаций Минздрава РФ сообщается, что использование вакцины «Спутник Лайт» целесообразно для ревакцинации через полгода после первичной в условиях пандемии, а также через шесть месяцев после перенесенного заболевания.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

ковид коронавирус спутник лайт


 

Новости партнеров
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Пожилые получают QR-коды иначе
Пожилые получают QR-коды иначе
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве порекомендовали «Спутник Лайт» для вакцинации после ковида
На Луначарского и Черкасова произошло ДТП с участием маршрутки
В США детского писателя и учителя обвинили в педофилии
В Минздраве прояснили, подходит ли «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Стало известно об умершем вакцинированном петербуржце
«Побили и довели до истерики»: в Петербурге школьницу скрутили за переход ...
На Невском в троллейбусе подрались два мигранта
Медведице Маше, живущей под Петербургом, улучшили жилищные условия