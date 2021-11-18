На Зеленогорском шоссе произошло смертельное ДТП

В Курортном районе проводится проверка по факту ДТП, в котором погибло три человека.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, авария произошла 18 ноября в 18.20 на 5 километре Зеленогорского шоссе Курортного района.

По предварительной информации, 43- летний водитель автомобиля «Тойота Королла», предположительно в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «Лада Гранта» под управлением 64-летнего водителя, с последующим съездом в правый кювет.

В результате ДТП водитель «Тойоты» в состоянии средней степени тяжести попал в больницу, его пассажир от полученных телесных повреждений скончался. Водитель и пассажир «Лады» также получили смертельные травмы. Еще один пассажир «Лады», 32-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе водитель сбил пятиклассницу на регулируемом пешеходном переходе, когда девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.