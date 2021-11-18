После задержания школьницы на Гражданском проспекте возбуждено уголовное дело

После задержания школьницы на Гражданском проспекте возбуждено уголовное дело
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

После жёсткого задержания школьницы на Гражданском проспекте возбудили уголовное дело.

Следователи в Петербурге завели дело по статье о превышении должностных полномочий после задержания 14-летней школьницы, действиям сотрудников полиции дадут оценку, сообщается на сайте СК РФ.

Инцидент произошел 17 ноября на Гражданском проспекте. По предварительной информации, полицейский остановил школьницу за переход в неположенном месте. Девушка отказалась говорить свои персональные данные и предъявить паспорт. В итоге ее задержали. В Сети появилось видео, как сотрудники полиции заталкивают школьницу в машину.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали посетителя магазина, который подрался с продавцом из-за кондитерских изделий. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в пресс-службе УВО.

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