В Петербурге открылся «Музей Ангелов» в память семьи Шустровых

Вчера, 18 ноября, на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге открылся «Музей Ангелов» в память художника Романа Шустрова.

В четверг, 18 ноября, в петербургской квартире, где какое-то время жила семья Шустровых, открылся «Музей Ангелов».

Двери музея сначала открылись для узкого круга близких семьи, а теперь записаться на посещение музея можно по предварительной записи через группу в «Фейсбуке».

После смерти супругов Шустровых их родные и близкие решили открыть музей, в котором будут проходить выставки, мастер-классы, творческие встречи поэтов, художников, музыкантов. Также в музее можно увидеть множество экспонатов, сделанных рукой художника Шустрова, например, скульптуры Анны Ахматовой, «петербургского снега», голубей.

Роман Шустров скончался в мае 2020 года после заражения коронавирусом. Его жена покинула этот мир через год после гибели супруга, в апреле 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Михайловском замке 13 ноября открылась выставка «Я — Достоевский», которая приурочена к 200-летию со дня рождения великого русского писателя и мыслителя.