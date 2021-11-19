В Петербурге неизвестный в очках надругался над 10-летней девочкой

В Петербурге неизвестный в очках надругался над 10-летней девочкой
Полиция разыскивает злоумышленника. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге полиция разыскивает неизвестного преступника, совершившего сексуальное насилие над 10-летней девочкой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в четверг днем в полицию обратилась 33-летняя мать потерпевшей. По ее словам, примерно в 14 часов неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери. Это произошло в парадной дома на улице Маршала Новикова.

Насильнику на вид около 25 лет. На нем были очки с квадратными стеклами, а на лице угревая сыпь и светлые усы. Он был одет в черную шапку, черный пуховик, серый шарф и черные ботинки.

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения. Информацию передали следователям Приморского района. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на полицейских, силой затолкавших школьницу в машину, открыли дело.

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