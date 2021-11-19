В Петроградском районе в собственном доме обнаружен мужчина с пулей в голове

В Петроградском районе в собственном доме обнаружен мужчина с пулей в голове. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петроградском районе в собственном доме обнаружен мужчина с пулей в голове. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петроградском районе Петербурга был обнаружен труп 65-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.

Вчера, 18 ноября, около 15 часов дня в экстренные службы поступило сообщение от проживающей в доме 81 по Каменноостровскому проспекту. Женщина утверждала, что ее сосед лежит в ванной весь в крови. На место были отправлены правоохранительные органы.

Как стало известно Gazeta.SPB, в квартире был обнаружен 65-летний пенсионер с огнестрельными ранением головы. Оказалось, что мужчина был уже мертв. На месте была обнаружена предсмертная записка, а также изъята одежда и сигнальный пистолет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция раскрыла дело о смертельном избиении мужчины, которое было совершено в 2000 году. Инцидент произошел в центре Петербурга. Предполагаемого преступника удалось найти только в этом году. Накануне по подозрению в избиении задержали сына погибшего.