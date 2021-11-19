Водоканал выпустил ролик про туалеты в стиле «Игры в кальмара»

Петербургский «Водоканал» выпустил к Всемирному дню туалета сатирический ролик в стиле южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

На видео человек в образе надзирателя из «Игры в кальмара» пресекает попытку посетителя уборной выбросить бумажное полотенце, которым он вытер руки, в унитаз. А затем убеждает мужчину выбросить бумагу в мусорное ведро.

Своим роликом «Водоканал» хочет привлечь внимание петербуржцев к проблеме засоров в канализации, а также сформировать ответственный подход к проблемам экологии.

«Мы обслуживаем почти 700 городских общественных туалетов и знаем, что засор — это большая проблема», — говорится в сообщении «Водоканала» во «ВКонтакте».

Также предприятие подготовило постеры с напоминанием о том, что туалет и канализация — разные вещи. В туалет можно выбрасывать только туалетную бумагу. На одной из картинок изображена плачущая нерпа с подписью «Когда ты бросаешь мусор в унитаз, в море плачет одна нерпа».

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