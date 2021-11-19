Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега

Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега
Снегопад в Петербурге. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Можно получить около тысячи рублей за день.

В Санкт-Петербурге во время снегопадов к уборке планируют привлекать местных жителей. За помощь им обещают платить до тысячи рублей в день. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в Смольном.

Пилотным районом, где будет проходить эксперимент «дворник-шеринг», станет Калининский. Вице-губернатор Анатолий Повелий заявил, что платить будут по формуле «утром работа – вечером деньги».

Чтобы принять участие в эксперименты, нужно обратиться в районное жилищное агентство и городские ЖКС. Также отправить заявку можно дистанционно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы могут оценить качество уборки своего района в Интернете.

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