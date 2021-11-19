Британские ученые выявили у медиков особый иммунитет к COVID-19

Британские ученые выявили у медиков особый иммунитет к COVID-19
В исследовании участвовали 58 медиков одной из британских клиник. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Фото: pexels

Британские ученые провели исследование и пришли к выводу, что у медперсонала, работающего в больницах, выработался особый иммунитет к ковиду.

В исследовании участвовали 58 медиков одной из британских клиник. Участники эксперимента на протяжении четырех месяцев не показали ни положительного результата ПЦР, ни признаков антител или симптомов инфекции, даже если их коллеги заражались на рабочем месте, сообщает радио Mitteldeutscher Rundfunk.

При этом у 20 медиков наблюдались повышенные уровни концентрации Т-клеток, еще у 19 — дополнительный иммунный белок. Ученые рассказали, что у них прекращался инфекционный процесс. Причина этого неизвестна. Специалисты полагают, что иммунитет быстро справлялся с инфекцией и вирус просто не успевал закрепиться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге рассказали, каков процент вакцинированных среди госпитализированных пациентов, болеющих коронавирусом. Врачи полагают, что число будет расти и это вполне нормально.

COVID-19 коронавирус ученые


 

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