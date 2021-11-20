Россиянам рассказали, какие системы организма наиболее уязвимы после COVID-19

После перенесенного COVID-19 необходимо провести углубленную оценку состояния здоровья из-за риска появления постковидного синдрома.

Об этом заявила лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова, передает агентство «Прайм».

Специалист посоветовала проверить переносимость физической нагрузки для оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Также стоит посмотреть на артериальное давление и состояние легких. Для более детальных результатов потребуется сдать анализы мочи и крови, чтобы оценить состояние печени и почек, или выявить признаки продолжения воспалительного ответа и нарушения липидного обмена.

Проверить здоровье после коронавируса можно благодаря программе углубленной диспансеризации, которая бесплатно предоставляются в поликлиниках всем, кто переболел ковидом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю.