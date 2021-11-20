Инфекционист назвал полезные для переболевших COVID-19 продукты

Инфекционист назвал полезные для переболевших COVID-19 продукты
В рационе у переболевших обязательно должна быть белковая пища, такая как курица, индейка, говядина, творог и яйца. Фото: pixabay

Врач-терапевт-инфекционист Фаллахи Нуржахан заявила, что переболевшим коронавирусом обязательно нужно включать в свой рацион белковую пищу.

По словам специалиста, после перенесенного COVID-19 рекомендуется придерживаться полноценного питания — употреблять пищу до 5-6 раз в день, небольшими порциями, передает РИА Новости.

В рационе у переболевших обязательно должна быть белковая пища, такая как курица, индейка, говядина, творог и яйца. Будет полезно употреблять морскую рыбу и орехи, богатые полезными жирами. Также необходимы пробиотики — кисломолочные продукты, квашеная капуста. А крупы, овощи и фрукты полезны своими пищевыми волокнами.

Кроме того, важно выпивать до 1,5-2 литров воды в сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, какие системы организма наиболее уязвимы после COVID-19.

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