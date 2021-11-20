В Ленобласти малыш, выпавший с 3 этажа, сумел вижить

По недосмотру родителей, ребенок выпал из окна. Фото: pexels.com

По недосмотру родителей, ребенок выпал из окна. Фото: pexels.com

4-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. У ребенка большое количество переломов.

Все произошло в посёлке Громово Приозерского района Ленинградской области. Об этом сообщает Следственное управление следственного комитета РФ по Ленинградской области.

Мальчик выпал из окна на Центральной улице днем ранее. Пока родители малыша отвлеклись, он открыл окно стеклопакета, облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры.

Приозерская городская прокуратура начала проверку. В данный ребёнок находится в областной больнице. В результате проверки специалисты дадут оценку всем обстоятельствам случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет начал проверку. В Ленобласти малыш выпил уксус и отравился.