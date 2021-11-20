В Петербурге водителя маршрутки уличили в насилии над пассажиркой

Правоохранители Петербурга еще 1 ноября задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 19 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий этого же мужчину изобличили в том, что он в кабине маршрутки совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 29-летней пассажирки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».