В Петербурге задержан подозреваемый в разбойном нападении на таксиста

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 30 октября у дома 10 по улице Капральского в Мурино четверо неизвестных мужчин напали на 21-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, который подрабатывал таксистом. Злоумышленники применили слезоточивый газ и похитили у водителя 8 тысяч рублей и мобильный телефон, после чего с места преступления скрылись с места происшествия.

В понедельник, 15 ноября, доме 40 корпус 5 по Наличной улице в Петербурге удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался 24-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Его заключили под стражу. Известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за изготовление и использование поддельных документов. Остальные участники нападения разыскиваются.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе под предлогом заработать мужчина предложил подростку пойти с ним, затем повел его в квартиру, где в отношении мальчика были совершены развратные действия.