В Петербурге полиция разыскивает мужчину, стрелявшего в маршрутку

В Петербурге полиция разыскивает мужчину, стрелявшего в маршрутку
Стрелок попал в стекло со стороны водителя. Фото: pixabay.com

Правоохранители Фрунзенского района ищут мужчину на «Киа Оптима», который выстрелил в маршрутный автобус.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 21 ноября.

19 ноября, вечером, в полицию обратился водитель маршрутки. Он заявил, что буквально 10 минут назад у дома №33 по Будапештской улице неизвестный выстрелил в стекло водительской двери «ПАЗ». При этом, внутри общественного транспортного средства находились шесть пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело. Полиция ведет розыск стрелявшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики за парковочное место в Выборгском районе.

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