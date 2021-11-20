Беглеца, сбившего 9-летнюю девочку в Гатчине, задержали

Правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области сумели сжатые сроки найти мужчину, сбежавшего с места дорожно-транспортного происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
19 ноября, днем, в Гатчине на пешеходном переходе было сбита 9-летняя девочка. Все произошло на улице Авиатриссы Зверевой в 16 часов. 40-летний мужчина на «Фольксваген Поло» наехал на ребенка и скрылся с места ДТП.
Мужчина «взяли» всего через 20 минут.
Ребенка отвезли в больницу, у девочки диагностировали трещину в лобной кости. Ее состояние оценили как удовлетворительное.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся.