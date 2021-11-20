Президент Федерации автоспорта Дагестана погиб в аварии на западе Москвы

Смертельное ДТП с президентом Федерации автоспорта произошло на западе Москвы. Фото: Pixabay

Смертельное ДТП с президентом Федерации автоспорта произошло на западе Москвы. Фото: Pixabay

Также жертвой дорожно-транспортного происшествия стал блогер Саид Губденский.

Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В массовом ДТП, произошедшем на Кутузовском проспекте, погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. Вместе с ним в машине находился и Саид Губденский.

На западе столицы, в это воскресенье, столкнулись BMW, Volvo и Mercedes.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за превышения скорости и избыточных перестроений.

По данным ГИБДД, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу BMW.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что советская и российская актриса театра и кино Елена Сафонова попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Москве.