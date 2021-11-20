Новый рекорд: В Петербурге за день вакцинировались 38,8 тысяч горожан

Новый рекорд: В Петербурге за день вакцинировались 38,8 тысяч горожан
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Это абсолютный максимум с начала кампании по вакцинации.

В Санкт-Петербурге в очередной раз побили рекорд по вакцинации. В минувшую пятницу, 19 ноября, прививку успели сделать более 38,8 тысяч человек. Из них первым компонентом привились 20890 человек, остальные приходили за второй дозой. Новостью делятся сегодня, 20 ноября, в пресс-службе комитета по здравоохранению.

«Привито первым компонентом вакцины 20890 человек, а всего сделано 38833 инъекций. Это абсолютный максимум с начала кампании по массовой вакцинации жителей города»,

— говорится в сообщении ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге до конца года разберутся в причинах смерти вакцинированного мужчины.

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