«Закрыл рот и надругался»: женщина обвинила Марадону в изнасиловании

Инцидент, судя по словам жертвы, произошел 20 лет назад.

Кубинка Мавис Альварес обвинила бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону в изнасиловании. Об этом пишет Infobae.

Женщина рассказывает, что инцидент произошел 20 лет назад, когда спортсмен лечился от наркотической зависимости. Она вспоминает, как футболист закрыл ей рот, чтобы никто не слышал криков. Футболист, по словам потерпевшей, надругался над ней. Также она уверяет, что за происходящим наблюдали знакомые Марадоны, но ничего не сделали. Судиться Альварес намерена как раз со свидетелями.

До этого Альварес говорила, что у них с Марадоной был роман. Она обвинила аргентинца в том, что он подсадил ее на наркотики. Также он якобы заставил женщину увеличить грудь.

Напоминаем, что Диего Марадона умер в ноябре 2020 года, ему было 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью.

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