В Петербург придет похолодание

В воскресенье, 21 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду Северной столице еще окажет влияние западная периферия уходящего циклона. В такой ситуации в облаках появятся прояснения, в небольшие осадки в виде мокрого снега и снега пройдут лишь местами. Вечером температура опустится ниже 0° и образуется гололедица», — сообщил он.

В течение суток столбики термометров будут показывать 0…+2 градуса.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что пока ниже нормы.

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