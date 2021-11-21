В Петербург придет похолодание

В Петербург придет похолодание
В Петербурге ожидается облачная погода. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В воскресенье, 21 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду Северной столице еще окажет влияние западная периферия уходящего циклона. В такой ситуации в облаках появятся прояснения, в небольшие осадки в виде мокрого снега и снега пройдут лишь местами. Вечером температура опустится ниже 0° и образуется гололедица», — сообщил он.

В течение суток столбики термометров будут показывать 0…+2 градуса.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что пока ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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