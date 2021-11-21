В Кудрово у многоэтажки нашли мертвое тело

Во Всеволожском районе Ленинградской области у парадной многоэтажки лежит труп.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 21 ноября, тело неизвестного человека обнаружили рядом с 18-этажным жилым домом №20/1 по Европейскому проспекту в городе Кудрово.

Петербургские следователи уже начали осматривать место происшествия.

По неподтвержденным данным, труп появился на асфальте у дома между около 12- 13 часов. Соседи так и не смогли понять, мужчина или женщина лежит без чувств. Предполагается, что пострадавший выпал с общего балкона на одном из верхних этажей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга из окна мог упасть 15-летний подросток. Семья, в которой случилось несчастье, была полной и благополучной, на учетах не состояла.