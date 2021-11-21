В Кудрово у многоэтажки нашли мертвое тело

В Кудрово у многоэтажки нашли мертвое тело
ЧП случилось на Европейском проспекте в Кудрово. Фото: "Яндекс панорамы"

Во Всеволожском районе Ленинградской области у парадной многоэтажки лежит труп.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 21 ноября, тело неизвестного человека обнаружили рядом с 18-этажным жилым домом №20/1 по Европейскому проспекту в городе Кудрово.

Петербургские следователи уже начали осматривать место происшествия.

По неподтвержденным данным, труп появился на асфальте у дома между около 12- 13 часов. Соседи так и не смогли понять, мужчина или женщина лежит без чувств. Предполагается, что пострадавший выпал с общего балкона на одном из верхних этажей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга из окна мог упасть 15-летний подросток. Семья, в которой случилось несчастье, была полной и благополучной, на учетах не состояла.

кудрово ленобласть происшествие труп


 

Новости партнеров
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние "Спутника" на организм
Пожилые получают QR-коды иначе
Пожилые получают QR-коды иначе
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кудрово у многоэтажки нашли мертвое тело
Гинцбург не оценил идею пережидания пандемии без прививки
Глава Петербурга Беглов поздравил налоговиков с профессиональным праздником
Из-за пандемии в Петербурге выросли цены на ритуальные услуги
В воскресенье из Пулково задержали четыре самолета
ДТП на Наличной парализовало движение трамваев
Один в овраге, другой в луже: два внедорожника застряли в Сертолово
Вячеслав Малафеев оценил вероятность ухода Семака из «Зенита»