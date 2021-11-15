На Мебельной обнаружили труп подростка

На Мебельной обнаружили труп подростка
В Петербург скончался подросток. Фото: pexels.com

В Приморском районе Петербурга из окна мог упасть 15-летний подросток.

Как стало известно Gazeta.SPb, 14 ноября, вечером, по номеру «112» позвонила женщина. Она заявила, что на Мебельной улице лежит труп. Тело находится со стороны улицы. Очевидец предположила, что человек упал из окна.

Буквально сразу же на место происшествия прибыл наряд полиции. Правоохранители определи, что скончался подросток 2006 года рождения. Ребенок упал с общего балкона, расположенного на 15 этаже.

В доме ведется видеонаблюдение. Сегодня утром, в понедельник записи будут просмотрены.

Отмечается, что семья, в которой случилось несчастье, была полной и благополучной, на учетах не состояла. .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что белорус выпал из окна на проспекте Королева и остался жив.

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