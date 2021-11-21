Актер из «Ворониных» Михаил Зубов скончался от коронавируса

Актер из &#171;Ворониных&#187; Михаил Зубов скончался от коронавируса
Причиной смерти актера стали осложнения коронавирусной инфекции. Фото: Kino-teatr.ru

Российский актер из сериалов «Воронины» и «Лихач» Михаил Зубов ушел из жизни после заболевания коронавирусом. Ему было 42 года.

О смерти актера сообщила его коллега Елена Володина. Она написала во «ВКонтакте», что Зубов был другом, прекрасным человеком и талантливым артистом.

«Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!», — говорится в сообщении.

Супруга умершего Наталья Гердт рассказала в разговоре с «Известиями», что причиной смерти актера стали осложнения коронавирусной инфекции. У него была пневмония, ковид протекал в тяжелой форме.

По словам Гердт, Зубов умер еще 11 ноября. Он провел почти две недели в реанимации, но спасти его жизнь не удалось.

Зубов родился 29 сентября 1979 года. Учился в Кубанском институте международного предпринимательства и менеджмента. Прославился благодаря ролям в сериалах «Воронины», «Лихач» и «Капкан для монстра».

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