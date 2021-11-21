Немецкие врачи назвали главные ошибки при лечении простуды

Медики из Германии рассказали о главных ошибках, которую больные допускают при лечении простуды.

Как пишет журнал Focus, самой распространенной ошибкой стало злоупотребление спреями от насморка. При чересчур долгом использовании спреи начинают повреждать слизистые оболочки носа, поэтому пользоваться этим лекарством стоит не больше недели.

Пациенты допускают ошибку, быстро понижая температуру с помощью лекарств. Такой способ лечения неправильный, поскольку жар помогает иммунной системе лучше справляться с инфекциями. Врачи рекомендуют сбивать температуру, если она выше 38 градусов у детей, и 38,5 градуса — у взрослых.

Другая ошибка — возвращаться к делам, не долечившись. Лучше в этом деле не торопиться, а дать себе время и полноценно выздороветь.

Кроме того, при простуде не следует посещать баню. Высокая температура в парилке сбивает с толку терморегуляцию организма.

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