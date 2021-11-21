Немецкие врачи назвали главные ошибки при лечении простуды

Немецкие врачи назвали главные ошибки при лечении простуды
Пациенты допускают ошибку, быстро понижая температуру с помощью лекарств. Фото: pixabay

Медики из Германии рассказали о главных ошибках, которую больные допускают при лечении простуды.

Как пишет журнал Focus, самой распространенной ошибкой стало злоупотребление спреями от насморка. При чересчур долгом использовании спреи начинают повреждать слизистые оболочки носа, поэтому пользоваться этим лекарством стоит не больше недели.

Пациенты допускают ошибку, быстро понижая температуру с помощью лекарств. Такой способ лечения неправильный, поскольку жар помогает иммунной системе лучше справляться с инфекциями. Врачи рекомендуют сбивать температуру, если она выше 38 градусов у детей, и 38,5 градуса — у взрослых.

Другая ошибка — возвращаться к делам, не долечившись. Лучше в этом деле не торопиться, а дать себе время и полноценно выздороветь.

Кроме того, при простуде не следует посещать баню. Высокая температура в парилке сбивает с толку терморегуляцию организма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил, как питаться после ковида.

лечение ОРВИ ошибки простуда


 

Новости партнеров
Пожилые получают QR-коды иначе
Пожилые получают QR-коды иначе
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Немецкие врачи назвали главные ошибки при лечении простуды
Электричка сбила автомобиль у станции Громово в Ленобласти
Карпин останется главным тренером сборной России по футболу
Вышел первый трейлер нового мультсериала «Ну, погоди»
В Центре Гамалеи сделали пробную партию вакцины от дельта-штамма COVID-19
Мужчина, чье тело выпало из багажника при ДТП, был убит из мести
В Петербург завезли 270 тысяч доз «Спутника Лайт»
Актер из «Ворониных» Михаил Зубов скончался от коронавируса