Погибший в аварии блогер Губденский перед смертью пожертвовал 1,5 миллиона рублей

Погибший в аварии блогер Губденский перед смертью пожертвовал 1,5 миллиона рублей
Погибший в аварии блогер Губденский перед смертью пожертвовал 1,5 миллиона рублей. Фото: Instagram/fondinsan

Блогер Саид Губденский и президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов незадолго до гибели совместно пожертвовали 3 млн рублей в благотворительный фонд.

Саид Губденский и Заур Ибрагимов до своей гибели успели пожертвовать около 3 млн рублей в благотворительный фонд «Инсан». Об этом сообщают представители организации в своем Instagram.

«Саид Губденский и Заур Ибрагимов незадолго до случившегося пожелали перевести в фонд деньги в качестве садака (милостыни – ред.). По 1 500 000 рублей каждый. В ходе беседе они узнали, что есть несколько актуальных сборов, которые ждали своей очереди. Это взрослые и дети с тяжелыми патологиями. Сделать они это намеревались скрытно. И деньги поступили на счет фонда в вечер пятницы», — отмечают в Instagram фонда «Инсан».

В минувшую субботу в Москве два автомобиля столкнулись лоб в лоб, в них врезался еще один. Все произошло на Кутузовском проспекте. За рублем находился автоблогер Саид Губденский, который скончался на месте. Пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной информации, столкновение автомобилей на Кутузовском проспекте произошло из-за превышения скорости и избыточных перестроений.

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