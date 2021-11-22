Стала известна вероятная причина гибели подлодки «Курск»

Экс-главком Севфлота адмирал Вячеслав Попов назвал возможную версию гибели атомной подводной лодки «Курск». По мнению адмирала, подлодка погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО.

По словам командующего Северным флотом на момент гибели «Курска» подлодка могла затонуть в результате столкновения с субмариной НАТО, чье наименование известно «с вероятностью 90%», как утверждает адмирал. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Попова, субмарина, которая столкнулась с «Курском», следила за ним, но в условиях состояния моря на тот момент не смогла обеспечить безопасность и подошла к «Курску» слишком близко. Кроме того, адмирал также допустил, что маневр российской АПЛ мог потянуть за собой «потерю контакта».

«Я с вероятностью 90 процентов знаю наименование ее (субмарины), но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском»», — заявил Вячеслав Попов.

В документальном фильме Аркадия Мамонтова про «Курск» Попов утверждал, что для него главной версией является столкновение с подводной лодкой, но на тот момент, назвать детали адмирал не мог.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американская подлодка Connecticut совершила столкновение с подводной горой во время погружения 2 ноября.