ФНС планирует отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ

ФНС планирует отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ
ФНС планирует отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Фото: pixabay

Федеральная налоговая служба планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

В планах ФНС существует отказ от стандартной для физических лиц декларации о доходах по 3-НДФЛ. Об этом в интервью РБК рассказал глава ФНС РФ Даниил Егоров.

По словам Егорова, жители России подают около 14 миллионов таких документов в год. Возможность ввести отказ от заполнения деклараций зависит от доступа специалистов к данным.

«Мы пытаемся сделать так, чтобы налогоплательщикам было комфортно. По сути, мы рассматриваем это как наш вклад в конкурентоспособность нашей страны и нашей экономики — убрать издержки с плеч налогоплательщиков. Ведение налогового учета, заполнение налоговых деклараций, безусловно, можно отнести к такого рода издержкам. Поэтому наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще», — заявил глава ФНС РФ Даниил Егоров.

Глава ФНС РФ считает, что те, кто платит, должны видеть и контрольную функцию ФНС, и то, что служба автоматизирует сервисы. Исходя из этого ФНС «прошли историю с с инвестиционными вычетами». К 2024 году для имущественных вычетов также не придется сдавать декларации, поскольку они станут автоматизированными.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 ноября ФНС ответила на сообщения, связанные с жалобами петербуржцев на массовые сообщения о необходимости оплатить транспортный налог за давно проданные автомобили.

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