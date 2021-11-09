ФНС ответила на сообщения об ошибках при начислении транспортного налога

ФНС ответила на сообщения об ошибках при начислении транспортного налога
Начисления за давно проданные или утраченные машины сделаны на основании закона Петербурга. Фото: pixabay

Петербуржцы пожаловались на массовые сообщения о необходимости оплатить транспортный налог за давно проданные автомобили.

В Управлении Федеральной налоговой службы РФ по городу сообщили, что никаких технических сбоев, из-за которых могло произойти неверное начисление налога, не происходило, пишет РБК.

Как рассказали в ведомстве, начисления за давно проданные или утраченные машины сделаны на основании закона Петербурга, согласно которому в прошлом году была отменена льгота, освобождавшая от уплаты налога за отечественные машины с мощностью двигателя до 80 «лошадей» и с годом выпуска до 1990 года.

В итоге сейчас налоговые уведомления получили, те, кто продал советскую машину по доверенности и своевременно не снял с учёта в ГИБДД ещё 20-30 лет назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуме предложили отменить транспортный налог для всех россиян. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил отказаться от транспортного налога. Он уверен, на данный момент подходящее время.

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ФНС ответила на сообщения об ошибках при начислении транспортного налога
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