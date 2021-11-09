ФНС ответила на сообщения об ошибках при начислении транспортного налога

Петербуржцы пожаловались на массовые сообщения о необходимости оплатить транспортный налог за давно проданные автомобили.
В Управлении Федеральной налоговой службы РФ по городу сообщили, что никаких технических сбоев, из-за которых могло произойти неверное начисление налога, не происходило, пишет РБК.
Как рассказали в ведомстве, начисления за давно проданные или утраченные машины сделаны на основании закона Петербурга, согласно которому в прошлом году была отменена льгота, освобождавшая от уплаты налога за отечественные машины с мощностью двигателя до 80 «лошадей» и с годом выпуска до 1990 года.
В итоге сейчас налоговые уведомления получили, те, кто продал советскую машину по доверенности и своевременно не снял с учёта в ГИБДД ещё 20-30 лет назад.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуме предложили отменить транспортный налог для всех россиян. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил отказаться от транспортного налога. Он уверен, на данный момент подходящее время.