ФНС ответила на сообщения об ошибках при начислении транспортного налога

Начисления за давно проданные или утраченные машины сделаны на основании закона Петербурга. Фото: pixabay

Начисления за давно проданные или утраченные машины сделаны на основании закона Петербурга. Фото: pixabay

Петербуржцы пожаловались на массовые сообщения о необходимости оплатить транспортный налог за давно проданные автомобили.

В Управлении Федеральной налоговой службы РФ по городу сообщили, что никаких технических сбоев, из-за которых могло произойти неверное начисление налога, не происходило, пишет РБК.

Как рассказали в ведомстве, начисления за давно проданные или утраченные машины сделаны на основании закона Петербурга, согласно которому в прошлом году была отменена льгота, освобождавшая от уплаты налога за отечественные машины с мощностью двигателя до 80 «лошадей» и с годом выпуска до 1990 года.

В итоге сейчас налоговые уведомления получили, те, кто продал советскую машину по доверенности и своевременно не снял с учёта в ГИБДД ещё 20-30 лет назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуме предложили отменить транспортный налог для всех россиян. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил отказаться от транспортного налога. Он уверен, на данный момент подходящее время.