В Госдуме предложили отменить транспортный налог для всех россиян

В Госдуме ранее предложили освободить пенсионеров от транспортного налога на их машины. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Госдуме ранее предложили освободить пенсионеров от транспортного налога на их машины. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Госдуме предложили отменить транспортный налог для всех россиян. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил отказаться от транспортного налога. Он уверен, на данный момент подходящее время.

В Госдуме ранее предложили освободить пенсионеров от транспортного налога на их машины. Такую инициативу предложил депутат Иван Сухарев. Об этом сообщает «Лента.ру».

Депутат обратил внимание на то, что сейчас каждый регион может сам устанавливать льготы для уплаты налога по транспорту для пенсионеров. Он отметил, что в двух соседних регионах могут быть разные правила.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею введения QR-кодов в общественном транспорте в ряде регионов страны. Это прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия, отметил он.