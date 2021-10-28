В Кремле прокомментировали идею введение QR-кодов в общественном транспорте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею введения QR-кодов в общественном транспорте в ряде регионов страны.

«Это прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Заработная плата при этом сохраняется. Регионы могут перейти на такой режим досрочно, не дожидаясь установленной даты, например, как это сделала Москва, где начало нерабочих дней было решено перенести на 28 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни.