У неработающей автоледи в Гатчине угнали «БМВ»

В Гатчинском районе Ленинградской области у 26-летней девушки угнали дорогостоящий автомобиль.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 ноября, среди ночи, в полицию обратилась неработающая гражданка. Она заявила, что с 16 по 19 ноября от дома №11 по улицы Красных Военлетов неизвестный похитил ее черный автомобиль «БМВ Х5», стоимость которого 3 млн 150 тыс. рублей.
Машина застрахована, но системой слежения не оборудована.
К счастью, место случившего находилось под камерой видеонаблюдения. Запись велась с фасада дома №11. Вскоре правоохранители отсмотрят кадры.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах 22-летний парень пытался угнать каршеринговый автомобиль.