У неработающей автоледи в Гатчине угнали «БМВ»

В Гатчинском районе Ленинградской области у 26-летней девушки угнали дорогостоящий автомобиль.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 ноября, среди ночи, в полицию обратилась неработающая гражданка. Она заявила, что с 16 по 19 ноября от дома №11 по улицы Красных Военлетов неизвестный похитил ее черный автомобиль «БМВ Х5», стоимость которого 3 млн 150 тыс. рублей.

Машина застрахована, но системой слежения не оборудована.

К счастью, место случившего находилось под камерой видеонаблюдения. Запись велась с фасада дома №11. Вскоре правоохранители отсмотрят кадры.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.