Дорожный конфликт водителей закончился стрельбой на КАДе

Во Всеволожском районе Ленинградской области из «Ниссан Альмера»гражданин открыл стрельбу.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 ноября, вечером, в службу «112» обратился 36-летний мужчина. Он заявил, что на внутреннем кольце КАДа происходит стрельба из «Ниссана».
Позднее выяснилось, что незадолго до «открытия огня» между заявителем на «Хендае» и водителем «Альмера» произошел дорожный конфликт. На этой почве автомобилист вытащил предмет похожий на пистолет и произвел из окна машины несколько выстрелов вверх. При этом угроз он не высказывал и в сторону заявителя оружие не направлял. Затем мужчина скрылся.
После случившегося пострадавших нет, также нет и повреждений на автомобиле. Однако сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики за парковочное место в Выборгском районе.