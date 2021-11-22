Дорожный конфликт водителей закончился стрельбой на КАДе

Автомобилисты поссорились, в результате чего один из них достал оружие. Фото: Pixabay

Автомобилисты поссорились, в результате чего один из них достал оружие. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области из «Ниссан Альмера»гражданин открыл стрельбу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 ноября, вечером, в службу «112» обратился 36-летний мужчина. Он заявил, что на внутреннем кольце КАДа происходит стрельба из «Ниссана».

Позднее выяснилось, что незадолго до «открытия огня» между заявителем на «Хендае» и водителем «Альмера» произошел дорожный конфликт. На этой почве автомобилист вытащил предмет похожий на пистолет и произвел из окна машины несколько выстрелов вверх. При этом угроз он не высказывал и в сторону заявителя оружие не направлял. Затем мужчина скрылся.

После случившегося пострадавших нет, также нет и повреждений на автомобиле. Однако сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.