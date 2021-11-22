В Ленобласти насмерть разбился мужчина, 23 раза привлекавшийся за нарушения ПДД

В Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Его жертвой стал житель Новгородской области.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 ноября, в 8 утра, 39-летний мужчина на «БМВ» двигался по трассе М-10 «СПб-Москва». На 641 километре дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет, а затем наехал на опору линии электропередач.

В результате ДТП водитель получил травмы не совместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия.

Стоит отметить, что погибший 23 раза за 2021 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выросло число ДТП с детьми.