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На Ленобласть идет мороз: в регионе -12 градусов и гололедица

В Приморском районе на закупку оборудования в поликлиники выделено 110 млн

В Петербурге во вторник температура опустится до -6 градусов

В 2021 году ВОЗ предложила приводить информацию об антителах к шкале BAU