На Ленобласть идет мороз: в регионе -12 градусов и гололедица

Во вторник в Ленинградской области метеорологи прогнозируют облачную погоду. Почти во всех районах 47-ого региона пойдет снег. Осадки будут умеренными.
Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
23 ноября в области будут редкие прояснения. В темное время суток будет несильный снег. Ветер задует западный и юго-западный, ночью его порывы достигнут 5-10 метров в секунду. Днем же его сила станет 8-13 метров в секунду.
В светлое время суток градусники покажут -4…-9 градусов, а днем от 0…-5. Однако кое-где столбики термометров опустятся до -12 градусов.
Добавим, что автомобилисты и пешеходы могут столкнуться с гололедицей.
Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега. Можно получить около тысячи рублей за день.