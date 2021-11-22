На Ленобласть идет мороз: в регионе -12 градусов и гололедица

На Ленобласть идет мороз: в регионе -12 градусов и гололедица
Жителям Ленобласти стоит быть аккуратнее в связи с гололедицей. Фото: pixabay.com

Во вторник в Ленинградской области метеорологи прогнозируют облачную погоду. Почти во всех районах 47-ого региона пойдет снег. Осадки будут умеренными.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

23 ноября в области будут редкие прояснения. В темное время суток будет несильный снег. Ветер задует западный и юго-западный, ночью его порывы достигнут 5-10 метров в секунду. Днем же его сила станет 8-13 метров в секунду.

В светлое время суток градусники покажут -4…-9 градусов, а днем от 0…-5. Однако кое-где столбики термометров опустятся до -12 градусов.

Добавим, что автомобилисты и пешеходы могут столкнуться с гололедицей.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега. Можно получить около тысячи рублей за день.

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