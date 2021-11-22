COVID за сутки заразились 2 215 жителей Петербурга

COVID за сутки заразились 2 215 жителей Петербурга
От коронавируса в Петербурге за сутки умерло 77 человек. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 2 215 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 786 человек. Третье место у Подмосковья — 1 784 новых ковид-пациента. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 435 человека. За сутки в 47-м регионе скончались 16 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что вирусолог рассказал о вакцине от коронавируса, которую испытает Владимир Путин.

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