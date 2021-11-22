В России за сутки COVID выявили у 35,6 тыс. человек

В России немного снизилась суточная заболеваемость. Фото: pexels.com

В России немного снизилась суточная заболеваемость. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 35 681 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью 22 ноября.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 1 241 граждан РФ. В Москве жертвами вируса стали 94 человека, в Петербурге — 77, а в Московской области — 68.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 265 336 россиян.

Всего в России зафиксировано 9 млн 366 тыс. 839 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что врач-невролог Павел Хорошев рассказал о новом последствии перенесенного коронавируса — некоторые пациенты начинают заикаться. Ковид может поражать нервную ткань в мозге, которая отвечает за речь, что может вызвать заикание.