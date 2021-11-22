Коронавирус поразил более 258 млн человек по всему миру

Коронавирус поразил более 258 млн человек по всему миру
Число заразившихся КОВИД в мире продолжает расти. Фото: Pixabay

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 258 млн 110 тыс. 922 человека.

По данным SCMP на понедельник, 22 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 158 тыс. 470 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 47 млн 730 тыс. 591 человек, на втором месте Индия — 34 млн 518 тыс. 901, затем идет Бразилия 22 млн 17 тыс. 276 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 млн 366 тыс. 839 человек, умерло при этом 265 тыс. 336 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центре Гамалеи рассказали о создании детской вакцины от COVID-19.

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