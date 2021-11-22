В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp ввели новую функцию. Фото: pixabay.com

В версии мессенджера WhatsApp для Android появилась новая функция.

Благодаря нововведению пользователи могут получать уведомления о реакциях на их сообщения, сообщает WABetaInfo.

Новую функцию добавили в необязательном обновлении 2.21.24.8. С ее помощью в WhatsApp можно реагировать на сообщения собеседников различными смайликами.

Например, такая же возможность есть в соцсети Facebook и мессенджера Facebook Messenger.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей за отказ локализовать в России персональные данные пользователей. Это первый штраф, вынесенный судом РФ в отношении мессенджера WhatsApp за правонарушение по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ.

WhatsApp мессенджер функция


 

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