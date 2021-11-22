В Европарламенте допустили срыв запуска «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Депутат Европарламента Гуннар Бек рассказал, кто может сорвать запуск «Северного потока — 2».

Он считает, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть сорван из-за давления США.

«Существует небольшая вероятность того, что проект может быть сорван не из-за давления Польши, а из-за давления Франции, Италии и США», — приводит его слова «Лента.ру».

По словам депутата такой вариант развития событий существует, но маловероятен.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».